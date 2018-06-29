Hazır giyimciler: 33 milyar dolar ihracatı yakalarız

İHKİB’den yapılan açıklamaya göre, birliğin iştiraklerinden ve alanında Türkiye’nin en iddialı eğitim kurumları arasında yer alan İstanbul Moda Akademisi’nden (İMA) 2017-2018 döneminde mezun olan öğrencilere diplomaları verildi.

Mezuniyet töreninde konuşan İHKİB Başkanı Gültepe, 17 milyar dolarla Türkiye’nin ikinci büyük ihracatçı sektörü konumunda bulunan hazır giyim endüstrisinin orta vadede 60 milyar dolarlık ihracat hedefi bulunduğunu hatırlattı.

12 BİNİ AŞKIN MEZUN VERDİ

Hedefe ulaşabilmenin tek yolunun daha yüksek katma değerli ihracattan geçtiğini vurgulayan Gültepe, Türkiye’nin hazır giyimde ucuz ürün ihraç ederek hedeflerine ulaşmasının mümkün olmadığını dile getirdi. Mustafa Gültepe, İHKİB’in Türkiye’de tasarımın ve katma değerli üretimin önemini keşfeden ilk kurumlardan biri olduğunu ifade etti.

Bugüne kadar 12 bin 632 mezun veren İMA’nın da moda sektörünün yetişmiş iş gücü ihtiyacını karşılamak üzere 10 yıl önce kurulduğunu anlatan Gültepe, “Bugün diplomalarını alan genç kardeşlerimizin sektörümüzün katma değerli ihracattaki gücüne güç katacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.