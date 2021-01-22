“Hazır giyim ihracatı 20 milyar doları aşacak”

61 ihracatçı birliği, 27 sektör ile 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olan TİM, dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefine ulaşmak amacıyla çalışmalarına devam ederken, salgının zorlu koşullarına rağmen geçen yılın ihracatı, Yeni Ekonomi Programı 2020 ihracat hedefi olan 165,9 milyar doların üzerinde gerçekleşti. Türkiye’nin 2020 yılı ihracatı 169 milyar 514 milyon dolar oldu. Yeni normalin ilk yılı olan bu yıl 184 milyar dolar ihracat hedeflenirken, geçen yıl 17 milyar 143 milyon dolar ihracat rakamıyla hazır giyim, tüm sektörler arasında üçüncü oldu.



Payı yüzde 10'u aştı



Gülle, sektörün 2020’de ihracatının küçük bir düşüş yaşasa da 17,14 milyar dolar olduğunu ve hazır giyimin ülke ihracatındaki payının yüzde 10’un üzerine çıktığını bildirdi.



Bu yıl hazır giyim sektörü ihracatının, 20 milyar doları aşmasını beklediklerini dile getiren Gülle, “Hazır giyim sektörümüz geçtiğimiz yıl ABD’ye yüzde 23 artışla 793,6 milyon dolar ihracat yapma başarısı gösterdi. 2020 yılında 17,14 milyar dolar olan hazır giyim ihracatının bu yıl 20 milyar doları aşmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



“Türkiye'nin rolü artıyor”



Küresel tedarik zincirlerinde Türkiye’nin rolünün artması beklentisinin yerinde olduğunu görmeye başladıklarını ifade eden Gülle, “Yalnızca hazır giyimde değil, her sektörde alıcılar tedarikte çeşitlendirmeye gitmeye başladılar. Bu noktada, rekabet gücümüzü korumak adına, yüksek kaliteye ve katma değerli üretime yoğunlaşmamız, hazır giyimde küresel tedarikte çok daha büyük bir pay almamızı sağlayacaktır. İhracatın saha neferleri olarak, pandemi döneminde de yaptığımız gibi, her zorlu koşulda çalışmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.