Hazır gıdalar ne kadar zararlı?

HAZIR GIDALARIN ZARARLARI NELERDİR?

Çok uzun vadede tüketilen hazır gıdalar kanser olma riskini arttırıyor.

Kalp krizine neden oluyor, kalp hastalıkları ve damar hastalıklarına yol açıyor.

Kişilerin diyabet (şeker hastalığı) olma riskini arttırıyor.

Hazır gıdaların içerisinde bulunan bazı maddeler özellikle çocukların boylarının uzamasını durduruyor ve geriletiyor.

İşlenmiş ve fazla oranla boya kullanılmış gıdalar özellikle kız çocuklarının ergenlik dönemine erken girmesine yol açıyor.

İçerilerinde katkı maddeleri ve kimyasal maddeler bulunduğu için sağlığa son derece zararlıdır.

Hazır gıdaların içerisinde bulunan farklı yağlar gençler sivilce gibi cilt sorunlarına sebep oluyor.

Bazı hazır gıdalar kızartma işleminden geçiyor. İşte en tehlikeli olanları da kızartılmış olan ürünlerdir. Kızartma esnasında kullanılan sıvıyağın ısı derecesi arttıkça sağlığı da o denli tehdit ediyor.

Kişilerde özellikle dondurulmuş olan ürünler zehirlenmelere yol açabiliyor.

Özelikle kalorisi yüksek olan bu besinler kişiler kilo sorununa neden oluyor zayıflamak isteyen ve sürekli kilo kontrolü yapan kişilerin hazır gıdalardan uzak durması gerekiyor.

Hazır gıdaların üretim aşamaları da son derece önemlidir. Sağlıksız ortamda hazırlanılan gıdalar sağlık için son derece zararlıdır ve ciddi sorunlara yol açabilir.

HAZIR GIDALAR NELERDİR?

Hazır gıdalar evde hazırlanmayan ve dışarıdan alınan gıdalardır.

Paketli olarak satılan ve gıdanın içerisinde bozulmaması için kullanılan, dayanıklık veren, katkı maddesi içeren ve gıda boyası kullanılan yiyecekler hazır gıda sınıfına girmektedir.

Hazır paketlenmiş yiyeceklerin dışında fast food olarak satılan ürünler (hamburger, sandviç gibi),

Dondurulmuş olarak satılan pişmiş gıdalar (dondurulmuş patates, konserve ürünler, pizza ve lahmacun gibi),

Ev ortamında hazırlanmayan ve marketlerden alınan ambalajlı ürünler.