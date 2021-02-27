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Ekonomi Hazine’ye ait taşınmazların satış ve kiralaması ihale çıktı
Ekonomi

Hazine’ye ait taşınmazların satış ve kiralaması ihale çıktı

Nevşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, mülkiyeti hazineye ait Gülşehir İlçesinde bulunan 29 (Yirmidokuz) adet taşınmazın satışını ve 4 (dört) adet taşınmazın kiralama işini ihleye çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 13:55:00 -
Hazine’ye ait taşınmazların satış ve kiralaması ihale çıktı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İhaleler Gülşehir Milli Emlak Şefliğinde toplanacak komisyon huzurunda 10.03.2021 tarih ve saat 10.00’da yapılacak.

Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Gülşehir Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz görülebilecek.

İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına  ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da  gönderilebilecek Postada meydana gelecek gecikmeler halinde ise teklif işleme alınmayacak.

Türkiye genelindeki ihale bilgileri http:// www.milliemlak.gov.tr adresinden ve 0 384 411 30 92 numaralı telefondan öğrenilebilir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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