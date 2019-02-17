Hazine yarın ihale düzenleyecek

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığınca yarın tahvil ihalesi gerçekleştirilecek. Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ihalede 6 yıl (2359 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

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