Hazine ve Maliye Bakanlığından kritik dolar açıklaması

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, "Artık dövizi konuşmuyoruz. Bugün döviz birçok firma, özellikle de ihracatçılarımız tarafından, `Artık düşmesin` denilen noktaya geldi. Bugün itibarıyla bankalar daha likit durumda, kredi faizlerinde düşme eğilimi devam ediyor, önümüzdeki 1-2 ay içinde, enflasyonla mücadelenin de getirdiği katkıyla beraber enflasyon düşüşünü izliyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Soysal tarafından bu sene 18'incisi Vestel, Simit Sarayı ve Türkiye'nin Ödeme Yöntemi-Troy ana sponsorluğu, MediaMarkt'ın teknoloji sponsorluğunda gerçekleştirilen Perakende Günleri'18 kapsamında, Birleşmiş Markalar Derneği'nin (BMD) düzenlediği öğle yemeğine katıldı.

"Markalaşmaya, büyümeye devam"

Nebati, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın getirdiği üstünlüğe işaret ederek, gelen her türlü sıkıntıyı bertaraf edecek bir coğrafyada bulunduğuna dikkati çekti.

Türkiye üzerine her türlü operasyonun, bu coğrafyanın avantajları ile atlatıldığına dikkati çeken Nebati, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizler çalışkanız, çalışmayı, üretmeyi seviyoruz. Gerektiğinde iş başa düşünce her şeyi bir kenara bırakıp, vatan-millet-devlet diyoruz, birlikte hareket etmenin güzel duygusunu birlikte yaşıyoruz. Markalaşmaya, büyümeye devam... Organize ticaret artık dünyanın gereklerinden, vazgeçilmezlerinden biri. Türkiye'nin özellikle son 3 ay içinde içinde karşılaştığı ve bugün itibarıyla atlattığı bu imkanlardan hızlı şekilde faydalanmak ve bu faydayı en üst seviyeye kadar taşımak.

"Artık dövizi konuşmuyoruz"

Artık dövizi konuşmuyoruz. Bugün döviz, birçok firma, özellikle de ihracatçılarımız tarafından, 'Artık düşmesin' denilen noktaya geldi. Bugün itibarıyla bankalar daha likit durumda, kredifaizlerinde düşme eğilimi devam ediyor, önümüzdeki 1-2 ay içinde, enflasyonla mücadelenin de getirdiği katkıyla beraber enflasyon düşüşünü izliyoruz."

Motorin ve benzinde yapılan indirimleri hatırlatan Nebati, son dönemde yaşanan olumlu ekonomik gelişmelerden bahsetti.

"Türkiye'nin gücüne inananlar..."

Nebati, Türkiye'nin büyüyüp güçleneceğini belirterek, "Seçim olsun ya da olmasın, bütçe disiplinini bozmamaya yemin etmiş bir iktidar var. Ülkenin, toplumların güvendiği, uluslararası alanda çok güçlü bir liderimiz Recep Tayyip Erdoğan var. Türkiye'nin gücüne inanan, üreticiler, perakendeciler, sanayiciler var. Noksanlıkları gidermek adına, her türlü adımı atmaya hazır bir bakanlık ve iktidar, buna hazır bir topluluk var." diye konuştu.