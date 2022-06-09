Hazine ve Maliye Bakanlığından döviz kuru açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığından döviz kuru ve enflasyonla ilgili açıklama yapıldı.

Türkiye Ekonomi Modeline ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Başta enflasyon ve döviz kuru olmak üzere gündemimizde yer alan bazı ekonomi başlıklarında, ekonomi yönetimimiz Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde hızlı çözüm odaklı adımlar atmaya devam edecek olup; atacağımız yeni adımlar silsilesi bu aşamadan itibaren Bakanlığımız ve ilgili kurumlarca kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.