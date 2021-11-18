  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığından 'döviz işlemlerine' ilişkin açıklama
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığından 'döviz işlemlerine' ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz alım satımının piyasada serbestçe gerçekleştiğini ve bu konudaki düzenlemeyle serbest piyasaya müdahalenin söz konusu olmadığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 12:25:00 -
Hazine ve Maliye Bakanlığından 'döviz işlemlerine' ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'e yönelik bazı yorumların yapıldığı ifade edildi.

Düzenlemeyle döviz bürolarında alım satım işlemlerinde kimlik ibrazı limitinin 100 doların üstü ve karşılığı Türk lirası olarak yeniden belirlendiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu değişiklikte 'işlem limitlerini belirlemeye' ifadesi sadece kimlik ibrazına yönelik olup, bu ifade 100 dolar limitini artırma veya azaltmaya yönelik bir yetkilendirmeyi ifade etmektedir. Döviz alım satımı piyasada alıcılar ve satıcılar arasında serbestçe gerçekleşmektedir. Düzenlemenin serbest piyasaya müdahalesi kesinlikle söz konusu değildir."

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teröristbaşı Gülen zehirlendi ve öldü iddiası! AA yetkilisi açıklama yaptı
Gündem

Teröristbaşı Gülen zehirlendi ve öldü iddiası! AA yetkilisi açıklama yaptı

FETÖ elebaşı terörist Fetullah Gülen'in dün gece zehirlendiği ve öldüğü iddiası ortaya atıldı. Konuyla ilgili Anadolu Ajansı Washington Büro..
Cin vakası mı? 16 günde 17 kez yanan evin sırrı çözüldü
Gündem

Cin vakası mı? 16 günde 17 kez yanan evin sırrı çözüldü

Esrarengiz bir şekilde 16 gün içerisinde 17 kez yanan evdeki yangının, cin vakası olduğu iddia edilmişti. Ancak yangının evde yaşayan aile ü..
Dev altın hamlesi! KAP'a bildirildi
Ekonomi

Dev altın hamlesi! KAP'a bildirildi

GÜBRETAŞ'ın Söğüt Altın Madeni Projesi'nin Çevresel Etki Değerlendirmesi için onay süreci tamamlandı. GÜBRETAŞ'ın KAP'ta yer alan açıklaması..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay