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Gündem Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda TOGG zirvesi
Gündem

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda TOGG zirvesi

Türkiye'nin otomobili TOGG'da gelinen son durum Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yapılan toplantıda ele alındı.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 17:53:00 -
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda TOGG zirvesi

TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla gerçekleşen toplantıda Türkiye'nin Otomobili'nde gelinen son noktanın istişare edildiği bildirildi.

TOGG'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hazine ve Maliye Bakanı [email protected] ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. @Varank ile projemizde gelinen noktayı ve 2022 planlamamızı istişare ettik." ifadelerine yer verildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda gerçekleşen söz konusu toplantıya, Elvan ve Varank'ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve bazı TOGG yönetim kurulu üyelerinin katıldığı görüldü.

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