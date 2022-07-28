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Gündem Hazine ve Maliye Bakanlığına kritik atamalar
Gündem

Hazine ve Maliye Bakanlığına kritik atamalar

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda kritik görevlere yapılan atamalar Resmi Gazete'de yer aldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-28 01:43:00 -
Hazine ve Maliye Bakanlığına kritik atamalar

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre; Muhasebat Genel Müdürlüğüne Serkan Yüceer, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne Ömer Karademir, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne Abdullah Yasir Şahin, Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğüne Yasemin Girici, Risk Analizi Genel Müdürlüğüne Fatih Mehmet Bal, Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Ali Köse, Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcılığına Ramazan Güngör atandı.

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