Hazine ve Maliye Bakanlığına 10 müfettiş yardımcısı alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı'na göre, sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak.

Giriş sınavının yazılı aşaması 4-5 Şubat 2023'te sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört ayrı oturumda Ankara’da Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde yer alan genel şartları taşıması, en az dört yıllık lisans eğitimi veren iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olması gerekiyor.

Adaylarda ayrıca Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları esas alınmak kaydıyla KPSSP48 puan türünden 80 ve üzerinde puan alma, başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamaya göre, en yüksek başvuru puanına sahip ilk 200 kişi içinde yer alma şartları aranacak.

Giriş sınavı için başvurular, 19 Aralık 2022 Pazartesi saat 08.30’dan, 30 Aralık 2022 Cuma saat 23.59’a kadar, e-Devlet üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı Platformu kullanılarak (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik ortamda yapılacak. Sınav başvurusu, adaya ait son bir ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf ile kendi el yazısıyla hazırladığı özgeçmişin sisteme yüklenmesi ve başvuru formunun doldurulması suretiyle tamamlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği’nin 25’inci maddesi gereğince atama yapılacak kadro sayısının dört katını (40 kişi) geçmemek üzere, yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıralanan adaylar Ankara'da sözlü sınava tabi tutulacak.