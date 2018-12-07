Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Toplam 3,15 milyar lira nominal değerli Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler satılarak yatırımcıların hesabına aktarıldı."

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07 Aralık 2018 Cuma 12:55
Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 12:55
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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