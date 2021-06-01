  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Husiler Suudi Arabistan topraklarına girdi, çatışmalar devam ediyor
Irak'ta siyah mantar kâbusu
Hamas Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar: 1111 rakamını unutmayın!
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Bu politik bir skandaldır
Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Maliyesi Raporu’nu paylaştı
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Maliyesi Raporu’nu paylaştı

12 Mart’ta açıklanan Ekonomi Reform Paketi'nin hedefleri arasında yer alan ve üçer aylık dönemler halinde kamuoyuna duyurulacak olan "Kamu Maliyesi Raporu"nun ilki yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 01:13:00 -
Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Maliyesi Raporu’nu paylaştı

Rapor, bütçe uygulama sonuçları, kamu mali politikası gelişmeleri ve hedeflerini içeriyor.

Yılın ilk çeyreğine ilişkin bilgilere yer verilen raporun bu döneme ait makroekonomik gerçekleşme ve görünüm bölümünde büyüme, istihdam, cari denge, enflasyon ve bankacılık sektörü gibi makroekonominin temel konu başlıkları altında küresel ve yurt içi ekonomik gelişmeler ile beklentiler ve riskler ele alınıyor.

Kamu maliyesine ilişkin gelişmelerinin olduğu bölümde de kamu maliyesi politikalarının temel perspektifi ile bütçe gelir-gider gerçekleşmeleri ve yıl sonu tahminlerine yer veriliyor.

Makroekonomik gelişmelere bağlı riskler ile bütçe kaynaklı risklerin bütçe dengesi, finansman ve borç stokuna etkisi de analiz ediliyor.

Raporda salgının etkilerinin azaltılması amacıyla sağlanan desteklere ilişkin bilgiler de detaylı şekilde değerlendiriliyor.

Ayrıca raporda kamu işletmelerine ilişkin bilgilere yer verilirken borç stokunun makroekonomik şoklara duyarlılığı da inceleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay