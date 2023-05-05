  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 ihale yapacak
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 ihale yapacak

Yeniakit Publisher
2023-05-05 13:30:00 -
Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 ihale yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 4 devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 8 Mayıs Pazartesi günü yapılacak ilk ihalede, 2 yıl (574 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Aynı gün, 6 yıl (2 bin 338 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

9 Mayıs Salı günü yapılacak ilk ihalede 5 yıl (1764 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün ikinci ihalede ise 10 yıl (3 bin 535 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

‘Kesin gözüyle bakıyorum’ Bu rakam ilk kez duyacaksınız! Asgari ücret için bomba tahmin
‘Kesin gözüyle bakıyorum’ Bu rakam ilk kez duyacaksınız! Asgari ücret için bomba tahmin

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

‘Kesin gözüyle bakıyorum’ Bu rakam ilk kez duyacaksınız! Asgari ücret için bomba tahmin

Başkan Erdoğan'dan emekli ve asgari ücrete zam müjdesi
Başkan Erdoğan'dan emekli ve asgari ücrete zam müjdesi

Siyaset

Başkan Erdoğan'dan emekli ve asgari ücrete zam müjdesi

İki yüzlü Ali Babacan Gaziantep'te rezil oldu
İki yüzlü Ali Babacan Gaziantep'te rezil oldu

Gündem

İki yüzlü Ali Babacan Gaziantep'te rezil oldu

İzmirli vatandaşın CHP sözleri olay oldu
İzmirli vatandaşın CHP sözleri olay oldu

Gündem

İzmirli vatandaşın CHP sözleri olay oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23