Hazine ve Maliye Bakanı'ndan döviz açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ihracatın desteklenmesi için yüksek döviz kuru hedeflendiği iddialarının doğru olmadığını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan Meclis Plan Bütçe Komisyonunda bakanlığının bütçe sunumunu yapıyor.
"Yorumlar doğru değil"
Son günlerdeki döviz kurlarındaki hareketliliğe değinen Bakan Elvan, "Hükümetimizin ihracatı desteklemek amacıyla, yüksek döviz kuru hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değil" dedi.
Türkiye'de dalgalı kur rejiminin olduğunu belirten Elvan, "Kurun değeri de piyasada belirlenir. Bir ülkedeki rekabet artışı; üretkenlik artışından, inovatif kabiliyetlerden ve teknolojiyi kullanma becerisinden gelir" diye konuştu.