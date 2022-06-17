Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Adana İş Dünyası Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları:

Mali disiplin devam ediyor. 2022 yılında 250 milyar Dolar ihracat hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Tüm veriler Türkiye'nin üretimde, ihracatta ve en önemlisi istihdamda atılımlar yaptığını gösteriyor. Önümüzdeki dönemde kamu maliyesindeki sağlam duruşumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz. Fiyat artışlarının vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansıması için azami bir gayret gösteriyor ve gerekli adımları atmaya devam ediyoruz.

Enflasyonla mücadeleyi desteklemek üzere devlet olarak 241 milyar lirayı aşan vergi gelirinden vaz geçiyoruz. Önümüzdeki dönemde de aldığımız kararlarla arz güvenliği ve istikrarını güçlendirmeye enflasyonla mücadeleye devam edeceğiz.

20 Aralık 2021 tarihinde devreye aldığımız KKM sayesinde Döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduat içindeki payını 10 puandan fazla azaltıp mevduat vadelerini 2 katına çıkardık. Bazı abartılı rakamlar gerçeği yansıtmıyor. Bütçede Mart ayında 11.7 milyar lira, Nisan'da 4.6 Mayıs'ta 4.8 milyar lira olmak üzere toplam 21.1 milyar lira ödeme gerçekleşmiştir.

KKM'yi son dönemde yeni finansal araçlarla destekliyoruz. Tasarruflarını TL'de değerlendirmek isteyen vatandaşlara alternatifler sunmak adına GES ihracını gerçekleştiriyoruz. GES bireysel yatırımcılara yönelik olup kamu bankaları tarafından talep toplandığını ifade edeyim.

"İHRACAT YAPAN FİRMALARA DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kurumlarımızın hasılat performansı beklentilerin üzerine gerçekleşmesi halinde ilave getiri sağlanacaktır. Asgari getiri sayesinde vatandaşlarımızın gelir paylarındaki değişimden olumsuz etkilenmesi önlenmiş olacaktır.

Selektif kredi politikamızla yatırım, üretim, ihracat yapan firmalara destek olmaya devam edeceğiz.

Sermaye piyasasının gelişmesine yönelik bazı adımlar atıyoruz. Emtia borsasıyla yurt dışına gitmeden yatırımcılar yatırımlarını yurt içinde yapabiliyor.

İş dünyamızın finansmana erişimini desteklemek amacıyla son dönemde selektif kredi politikamızla yeni kredi paketlerini uygulamaya aldık. KGF aracılığıyla 60 milyar lira kefalet limitiyle 3 farklı KGF paketini yürürlüğe koyduk, çoğu kullanıldı.

Toplam büyüklüğü 150 milyar liraya ulaşan 2 yıl geri ödemesiz, 3-10 yıl vadeli krediler veriyoruz. Kredinin maliyeti yıllık yüzde 9'a inebiliyor. Başvurular Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından alınıyor.

Vergi kanunlarında yatırım, üretim, istihdam ihracatı teşvik edecek pek çok düzenleme yaptık.

Asgari ücreti vergi dışı bıraktık. Türkiye'deki Ar-Ge faaliyetleri kapsamında elektrikli motorlu araçlarının geliştirilmesi için alınan mühendislik hizmetlerine KDV istisnası getirdik.

Adımları atıyoruz, piyasadan gelen her türlü talebi hızlı bir şekilde değerlendiriyor, etki analizlerini yapıyor ve yolumuza devam ediyoruz. Sancılı dönem yaşıyoruz. Türkiye ekonomi modelinin ihracatı artırdığı, istihdam sağladığını göz ardı etmek Türkiye'ye yapılan en büyük haksızlıktır.

Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmiyor, bu yollar engebeli ve yorucudur. Zafere ulaştığınızda yaşanan zorlukların tamamı unutulur. Tarihi yazan, zorlukla beraber kolaylığın olduğunu bilen milletiz. Bizi biz yapan zorlukların karşısındaki dirayetli duruşumuzdur.

Şekillenmekte olan yeni küresel dengeler olumsuzluklar değil yeni fırsatları da getiriyor, önümüzü açıyor.

Adana'nın azimli iş insanları olarak sizlere çok iş düşüyor. Bu fırsatları en iyi şekilde değerlendireceğinize eminim. Sezai Karakoç'un çok sevdiğim ifadesi var. "Geceye yenilmeyen insana bir sabah bir gündüz bir güneş vardır" diyor üstad.

"SÜREKLİ KARAMSARLIK FISILDAYANLARA SAKIN KULAK VERMEYİN"

Kulaklarımıza sürekli karamsarlık fısıldayan, bittik, battık senaryoları yazmaktan usanmayanlara sakın kulak vermeyin. Bizde durmak yok yola devam. Her zorlukta bir kolaylık vardır. İyimserlik rahmani, kötümserlik şeytanidir. Bizde teslim olmak yok.

2008 küresel finansal krizinde, 2011 Avrupa borç krizinden büyüyerek çıktıysak, Gezi kışkırtması, darbe girişiminden güçlenerek devam ettiysek bu dönemi de Cumhurbaşkanımızın önderliğinde aynı ruhla aşmasını biliriz.

Sizlerin basiret, ferasetine sonuna kadar güveniyorum. Ülkemiz ve insanımız için göstereceğiniz gayretlerde yanınızda olacağımızı vurgulamak istiyorum. Adana çalışıyor, üretiyor. Antep üretiyor, haftaya Kayseri'deyiz. Ülke kazanıyor, çalışıyor. Zorluklar var, üstesinden geliyoruz, geleceğiz. Kendi işinize odaklanın. Geçen yıl neredeydiniz bu yıl neredesiniz. 5 yıl önce ne satıyordunuz, bugün ne satıyordunuz? 10 yıl önce fabrikalarda çalışan sayısı ciro neydi, şimdi ne?

2020 Ocak ayı sonrasına bir bakın. Kendi işinize bakın. 2002'de neredeydiniz, şimdi neredesiniz. Hangi ülkeler, mallar katıldı ihracat ailenize. Büronuzdaki masanın üzerindeki evraklara, faturalara bakın. Biz bu ülkede hiçbir fabrika, imalathane, esnaf işini kaybetmesin diye elimizden gelen gayreti kuruyoruz.

"ALLAH BİZE BÖYLE KORKULAR YAŞATMASIN"

Akşam eve gidip kepengi kapattım korkusu aynı korkudur. Allah bize böyle korkular yaşatmasın. Biz inanıyoruz, güveniyoruz, geleceğe kitlendik. 2023 vizyon hedefimiz var. 2023'ü aşacağız, kapıları aralayacağız.

Karamsarları elimizin tersiyle ite ite, her türlü faydadan onların da yararlanmasını sağlayacak şekilde bu milletle yürümeye devam edeceğiz. Biz başaracağız, başardık.