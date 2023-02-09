Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Şanlıurfa'daki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa'daki arama kurtarma çalışmalarımız tamamlandı. Depremin ilk anından bu yana kesintisiz bir şekilde canla başla çalışan ekiplerimize sonsuz teşekkürler! Şimdi tüm gayretimiz ve tek isteğimiz diğer illerimizden gelecek güzel haberleri almaktır" bilgisini verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şanlıurfa'daki deprem hakkında açıklamalarda bulundu.
Bakan Nebati, Şanlıurfa'daki arama kurtarma çalışmalarımız tamamlandığını belirterek, "Depremin ilk anından bu yana kesintisiz bir şekilde canla başla çalışan ekiplerimize sonsuz teşekkürler! Şimdi tüm gayretimiz ve tek isteğimiz diğer illerimizden gelecek güzel haberleri almaktır" ifadelerini kullandı.