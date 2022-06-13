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Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati müjdeyi verdi
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati müjdeyi verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yakında 650 kişilik Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapılacağının müjdesini verdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-13 18:45:00 -
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati müjdeyi verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, özveriyle çalışan gelir uzmanlarının, özellikle vergide gönüllülük esasının artırılması ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik katkılarının her türlü takdirin üzerinde olduğunu ifade etti.

Bakan Nebati, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yakında 650 kişilik Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapacağımızın da müjdesini buradan vermek isterim. Yeni arkadaşlarımızın katılımıyla, ülkemiz için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Gelir Uzman Yardımcısı Sınavı'na katılacak adaylarımıza şimdiden başarılar diliyor, tüm mesai arkadaşlarıma azimli gayretlerinden ötürü canı gönülden teşekkür ediyorum."

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