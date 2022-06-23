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Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Suudi Arabistanlı heyetle görüştü
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Suudi Arabistanlı heyetle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret ve Enformasyon Bakanı Majid Abdullah Al Qasabi ve Yatırım Bakanı Sn. Khalid Bin Abdulaziz Al Falih ile görüşme gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 01:28:00 -
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Suudi Arabistanlı heyetle görüştü

Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ülkemize resmi ziyarette bulunan Suudi Arabistan heyetinin Ticaret ve Enformasyon Bakanı Sn. Majid Abdullah Al Qasabi ve Yatırım Bakanı Sn. Khalid Bin Abdulaziz Al Falih ile bir araya geldik. Ülkelerimiz arasındaki ikili ticari ilişkilerin kolaylaştırılması, sürdürülebilir gelişimi ve yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi hususlarında verimli bir görüşme gerçekleştirerek somut ortaklıklar için iletişimin artırılması konusunda mutabık kaldık” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Ömer FD

Ekonomi sevgi işi, ekonomi yağ işi, ekonomi gözlerdeki parıltıdır. Ama o parıltı tuzu kuru olanların gözünde.
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