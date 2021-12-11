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Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Adımları hızla atacağız
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Adımları hızla atacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasının temsilcileriyle İstanbul'da bir araya geldiği toplantıda Türkiye için gerekli adımların hızlıca atılacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 21:09:00 - 2021-12-11 21:13:51
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Adımları hızla atacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2 Aralık'ta göreve gelmesinin ardından iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.

İstanbul'daki Dolmabahçe Ofisi'nde saat 13.30'da basına kapalı olarak başlayan toplantıya; TİM, TÜSİAD, MÜSİAD, DEİK, İTO, İSO, TOBB gibi iş dünyasının çatı örgütlerinin yöneticileri, Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) temsilcileri, iş insanları, özel ve kamu banka temsilcileri ile genel müdürleri katıldı.

Bakan Nureddin Nebati iş dünyası temsilcileriyle buluştu

Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Nebati, "İş dünyası, reel sektör ve STK temsilcilerimiz ile bugün verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde de, istişareye dayalı bir anlayış ile hareket edecek, ülkemizi başarıya götürecek adımları hızlıca atmayı sürdüreceğiz." dedi.

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