Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten kredi kartı açıklaması! Sınırlama getirilecek mi?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin uyguladığı ekonomi programının güçlü bir şekilde çalıştığını belirterek seçimden sonrası için ortaya atılan iddialar ile ilgili olarak "Biz vatandaşımıza da piyasalara da sürpriz yapmayacağız" açıklamasını yaptı.

Şimşek'in açıklamalarından öne çıkan noktalar şöyle:

"Biz vatandaşlarımıza ve piyasalara sürpriz yapmayacağız. Orta vadeli programdaki hedeflerimizi kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. KDV genel artışı olmayacak, gelir vergisi oranlarında da genel bir artış olmayacak. MTV'yle ilgili yeni bir düzenleme planımız yok.

Son dönemde piyasalarda seçimle ilgili spekülatif iddialar ortaya atılıyor. Ancak bizim önceliğimiz kayıt dışılıkla mücadele. Harcamalarda rasyonelleşme yönünde adımlar atıyoruz.

Kur konusuna gelince, belirli bir kur hedefimiz yok. Kur üzerindeki etkimiz olmayacak. Seçim sonrası liranın değer kaybetmesine ilişkin beklentiler mantıklı gelmiyor. Türkiye'ye kaynak girişi artıyor.

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Küresel çapta faiz indirimleri bekleniyor, bu Türkiye'ye de yansıyacak. Fon girişleri artacak, çok taraflı bankalar Türkiye'ye kaynak sağlayacak.

Vergi politikalarında adalete odaklanacağız. Piyasaları sarsacak bir vergi artışı gündemimizde değil. Vergi istisnaları konusunda çalışmalarımız devam ediyor.

KKM'den çıkış süreci kademeli olacak, piyasaları etkilemeden. KKM'den çıkan kaynaklar mevduata yönlendiriliyor. Kredi kartlarıyla ilgili düzenlemeler üzerinde çalışıyoruz, ancak henüz sonuçlandırdığımız bir çalışma yok."

Bakan Şimşek, Türkiye'nin ekonomik istikrarını sürdürmek için kararlı adımlar atacaklarını ve piyasaları sarsacak herhangi bir adım atmaktan kaçınacaklarını belirtti.