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Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye iyi bir noktaya geldi
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye iyi bir noktaya geldi

Yeniakit Publisher
2024-05-10 10:38:00 -
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye iyi bir noktaya geldi

Yeni ATM merkezi TAM'ın açılışında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Ekonomi programımız çalışıyor. Programın amacı enflasyonu tek haneye indirmek. İlk çeyrekte net ihracatın katkısı pozitife döndü' dedi. Uluslararası bankalarda Türkiye'nin konumunun çok güçlü olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, 'Küresel finansmana erişimde Türkiye iyi bir noktaya geldi. Program iyi çalıştığı için Türkiye'ye ilgi artıyor' ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni ATM merkezi TAM'ın açılışında konuştu.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

Amacımız sürdürülebilir yüksek büyüme.

Programımız dezenflasyona geçiş dönemi öngörüyor.

Program çalışıyor mu? Bir kere ekonominin yani bizim büyümemizin kompozisyondaki iyileşme çok net bir şekilde çalıştığını gösteriyor. Bu sürdürülebilir yüksek büyümeye doğru önemli bir çıkıştır. Programın amacı enflasyonu tek haneye indirmek.
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İlk çeyrekte net ihracatın katkısı pozitife döndü.

Kur ve faiz sübvansiyonuyla bir yere varamayız. Verimliliği artırmamız gerek.

Sürdürülebilir büyümeye doğru önemli bir çıkış olacak

Çok taraflı uluslararası bankalarda Türkiye'nin konumu çok güçlüdür. Hemen hepsinde bölgemizde bir numarayız. Çünkü hazinemiz çalışıyor.

Küresel finansmana erişimde Türkiye iyi bir noktaya geldi. Program iyi çalıştığı için Türkiye'ye ilgi artıyor

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