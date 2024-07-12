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Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek güzel haberi Türkiye'ye duyurdu
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek güzel haberi Türkiye'ye duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-07-12 12:07:00 -
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek güzel haberi Türkiye'ye duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “İstikrar, güven ve dayanıklılık artıyor, cari açık önemli bir sorun olmaktan çıkıyor. Dış borcun milli gelire oranı düşüyor ve rezerv birikimi hızlanıyor” dedi.

Bakan Şimşek, yıllık cari açığın mayısta 25,2 milyar dolarla 2022 yılı Haziran ayından sonraki en düşük seviyesine gerilediğini açıkladı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstikrar, güven ve dayanıklılık artıyor, cari açık önemli bir sorun olmaktan çıkıyor. Dış borcun milli gelire oranı düşüyor ve rezerv birikimi hızlanıyor. Yıllık cari açık mayısta 25,2 milyar dolarla 2022 yılı Haziran ayından sonraki en düşük seviyesine geriledi. Cari açıktaki düşüşün yanı sıra olumlu dış finansman görünümü devam ediyor. Yılın ilk beş ayında portföy girişi 19,1 milyar dolara ulaştı. Bankacılık ve reel sektörün uzun dönem dış borç çevirme oranları geçen sene ocak-mayıs dönemindeki yüzde 97 ve yüzde 73 seviyesinden bu yılın aynı döneminde sırasıyla yüzde 160 ve yüzde 123’e yükseldi. Cari açığın milli gelire oranının ikinci çeyrekte yüzde 2,5’in altına gerilemesini bekliyoruz. Yapısal reformlarla ekonomik dönüşümü gerçekleştirerek sürdürülebilir cari açığa ulaşacağız. Böylece ülkemizin dış finansman ihtiyacını kalıcı olarak düşüreceğiz” ifadelerine yer verdi.

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Yorumlar

S.berk

Bunların yalanını dinlemeye alıştık.ingilizler tarafından ülkemizi bitirmek için şimşek bizzat görevlendirilmiştir

HTURK

Bende bir güzel haber vereyim. Cari açık azalırken emekli sayısıda azalıyor artık ölen emeklilere devlet maaş odemeyip açığı dahada azaltacak.
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