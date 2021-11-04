Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan asgari ücret açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, A Para'nın düzenlediği Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri'nde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Elvan'ın konuşmasından satırbaşları:

Yılın ikinci yarısına ilişkin öncü göstergeler, ılımlı bir yurt içi talebe ve güçlü bir ihracata işaret ediyor.

2021'i yüzde 9'un üzerinde bir büyümeyle kapatmayı öngörüyoruz. Muhtemelen çift haneli bir rakamla da kapatabileceğimizi düşünüyoruz.

Asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz

Doğal gaz açıklaması

Isınma amaçlı 100 birime aldığımız doğal gazı vatandaşlara 25 birime satıyoruz.