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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan kredi paketi müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Çinli finans kuruluşlarından sağlanacak 3,6 milyar dolarlık kredi paketinin tamamlandığını açıkladı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 19:11
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan kredi paketi müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, mayıs ayında gerçekleştirdikleri Çin seyahatindeki görüşmelerin meyvesini verdiğini açıkladı.

Çinli finans kuruluşlarından, enerji ve ulaştırma sektörü yatırımları için özel sektör, kamu kurumları ve bankalara sağlanacak 3,6 milyar dolarlık kredi paketinin tamamlandığına dikkati çeken Albayrak, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Albayrak, mayıs ayındaki Pekin ziyareti sırasında Uluslararası Çin Endüstri ve Ticaret Bankası (ICBC) Başkanı Yi Huiman ile görüşerek, Türkiye'deki enerji yatırımlarında finansman ve uzun vadeli stratejik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunmuştu.

 

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 19:11
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