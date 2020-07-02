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Aktüel

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın şahsına ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan 16 kişiden 1'i tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-02 13:19:29 -
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın şahsına ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan 16 kişiden 1'i tutuklandı.
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