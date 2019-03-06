Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Son dönemde ekonomimizde yaşadığımız dengelenme sürecinin önemli bir ayağı da iç dengelenmede, yani enflasyon oranında kaydedilen başarıdır."

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