  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan kadro müjdesi
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan kadro müjdesi

Yeniakit Publisher
2020-10-23 17:52:25 -
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan kadro müjdesi

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bakanlığının 2 bin, kurumiçi özel sınavla 3 bin kadroya atama yapılacağını duyurdu.

Albayrak, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yarından yılbaşına kadar tedricen alım ilanlarına çıkacaklarını belirterek, "Bakanlığımız 2 bin, kurum içi özel sınavımızla 3 bin kadroya atama yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kendilerini buraya getiren sabır ve istikrarı daha ileriye götürecek olanın ise insan kaynağı olacağına dikkati çeken Albayrak, paylaştığı grafikte ise şu bilgilere yer verdi:

"500 hazine ve maliye uzman yardımcısı, 15 hazine ve maliye müfettiş yardımcısı, 1000 gelir uzman yardımcısı, 175 vergi müfettiş yardımcısı, 300 defterdarlık uzman yardımcısı, 10 stajyer hazine kontrolörü olmak üzere toplam 2 bin kişilik alım ilanlarına çıkıyoruz. Kurumiçi defterdarlık uzmanlığı için 1500, gelir uzmanlığı için 1500 olmak üzere toplam 3 bin kadro ataması."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıç'tan ABD'li senatöre cevap: Ortağınız YPG/PKK'ya bakın
Dünya

Kılıç'tan ABD'li senatöre cevap: Ortağınız YPG/PKK'ya bakın

Türkiye'nin Suriye'de insan hakları ihlalleri işlediğini iddia eden ABD'li Demokrat Senatör Chuck Schumer'e tepki gösteren Türkiye'nin Washi..
Trump-Biden tartışmasında bomba açıklamalar
Dünya

Trump-Biden tartışmasında bomba açıklamalar

ABD’de 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimi öncesi ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat Parti adayı Joe Biden, son kez TV ekranında karşı k..
Canlı yayında Mustafa Sarıgül bombası! “İlk kez karşı çıkmadı”
Siyaset

Canlı yayında Mustafa Sarıgül bombası! “İlk kez karşı çıkmadı”

Gazeteci Hadi Özışık, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile arasındaki diyaloğu anlattı. Sarıgül'e parti kuracağı iddiasını sorduğ..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay