Hazine kira sertifikası ihraç edecek

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek. Bakanlığı internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2 yıl (728 gün) vadeli, 19 Haziran 2019 valörlü, 16 Haziran 2021 itfa tarihli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

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