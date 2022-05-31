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Ekonomi Hazine arazisi konutlar ne zaman teslim edilecek?
Ekonomi

Hazine arazisi konutlar ne zaman teslim edilecek?

Milyonların gözü kulağı hazine arazilerinin satışlarında. Ev yapmak isteyenler hangi koşullarda ne zaman hazine arazisi alabilmek için başvuru yapılabileceğini araştırıyor. Peki, hazine arazisine yapılacak konutlar ne zaman teslim edilecek?

Yeniakit Publisher
2022-05-31 20:01:00 -
Hazine arazisi konutlar ne zaman teslim edilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev yapmak isteyenlere hazine arazilerinin satılacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından pek çok kişi hazine arsalarının ne zaman satışa çıkarılacağını araştırmaya başladı.

Hazine arazisi konutlar ne zaman teslim edilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Hazine arazilerini vatandaşın kendi için konut yapması adına uygun şartlarda satışa çıkacağız. Vatandaş tek parselde kendi evini yapacak ya da talep örgütlenmesi ile daha büyük parseller alabilecek. İsteyen müteahhitlerle anlaşacak. Ankara’da Gölbaşı, İstanbul’da Tuzla, Çatalca, Başakşehir için çalışıyoruz” dedi.

Kurum, “Mesela bir arazide 500-1000 metrekarelik alanlar olacak ve tek katlı evler yapılacak. Bazı yerlerde 8-10 bin metrekarelik arsada, emsal 0.50 olacak ve 3-4 katlı binalar yapılacak. Konut tipleri için biz projeler çalışacağız. Ancak vatandaş da imar planına uygun projesini hazırlayıp, ruhsatını alarak evini yapabilecek. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Adana gibi bilhassa konut fiyatlarının çok arttığı şehirlerde çalışıyoruz. İhtiyaca ve talebe göre sayılar belirlenecek” diye konuştu.

Bakan Kurum arsa satışına ağustos ayında başlamayı ve yıl sonuna kadar düzenli satış yapmayı planladıklarını kaydetti.

 

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