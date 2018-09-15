Hazine arazileri kiralanacak! Devlet çiftçiyle de barışıyor

Devlet, hazine arazilerini ekip-biçen çiftçilerin yaşadıkları sorunları çözmek için harekete geçti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hazine’ye ait yaklaşık 3 milyar 400 milyon metrekare tarım arazisinin çiftçilere ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar kiralanmasını sağlayacaklarını ve uygulamadan 218 bin çiftçinin faydalanacağını açıkladı.

Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 100 günlük eylem planında yer alan “Hazine’ye ait tarım arazilerinin çiftçilere kiralanması”nı sağlayan düzenlemeye ilişkin Bakanlık binasında basın toplantısı düzenledi.

Kurum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle bakanlıklara verilen görev kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığıyla yürüttükleri 218 bin çiftçi, aileleriyle 1 milyon vatandaşı ilgilendiren Hazine’ye ait tarım arazilerinin kiralanmasına ilişkin detayları paylaşacaklarını ifade etti.

10 YILLIĞINA KİRALANACAK

Bakan Kurum, uygulama hakkında şunları söyledi:

“Bu arazilerin büyüklüğüne baktığımızda yaklaşık 3 milyar 400 milyon metrekare araziyi ilgilendiriyor ve Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bunu 100 günlük eylem planımıza koymuştuk bugün de vatandaşlarımızla bunu paylaşıyoruz. Tarım arazilerinin çiftçilerimize doğrudan ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar kiralanmasını sağlıyoruz. Kiranın yüzde 25’ini peşin, kalanını iki taksitle ödeyebilecek. Bunu ister hasat dönemlerinde isterse de yıl sonunda tek seferde ödeyebilecek.”

İSTEYEN SATIN ALABİLECEK

Bakan Kurum, “218 bin çiftçimiz bu düzenlemeden yararlanacak ve yaşadıkları itilafları, anlaşmazlıkları, uyuşmazlıkları bu kiralama sözleşmesiyle inşallah ortadan kaldıracağız. Kira süresi sonunda çiftçilerimiz isterlerse arzu ederlerse kira süresini uzatabildiğimiz gibi bu arazilerin doğrudan kendilerine satışlarını da gerçekleştirebileceğiz. Dolayısıyla bir mülkiyete konu arsaları olabilecek” diye konuştu.

KİRA BEDELİ TEŞVİKLERLE BEDAVAYA GELECEK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, toplam 218 bin çiftçiye yaklaşık 125 milyon lira destek verdiklerini, yıllık 200 milyon liralık ecrimisil ödemesi olduğu ve bunun yüzde 50 indirimli ödeneceği dikkate alındığında kiranın da bedavaya geldiğini ifade etti.

TARIM ARAZİLERİNİ KİRALAMA ŞARTLARI

l Başvurular, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri bünyesindeki Milli Emlak Müdürlüklerine yapılacak.

l Kiralama yapılabilmesi için 31 Aralık 2017’den önde bu arazilerin 3 yıl süreyle kullanılmış olması gerekiyor.

l Başvuru tarihi itibarıyla arazilerin fiilen kullanımının devam etmesi ve söz konusu arazilerin ecrimisil borcunun da bulunmaması şart.

l Son başvuru tarihi 19 Kasım 2018.

l Belediye veya mücavir alan sınırları içerisindeki Hazine arazileri rayiç bedelinin tamamı üzerinden doğrudan satılabilecek. Taksitle ödenmesi halinde ise en fazla 5 yılda 10 eşit taksitle vade farkı alınıp ödenebilecek.

l Belediye ve mücavir sınırları dışında olması halinde ise rayiç bedelinin yarısı üzerinden bu araziler doğrudan satın alınabilecek.

l Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde yüzde 20, yarısını peşin ödenmesi halinde ise yüzde 10 indirim yapılacak. Taksitli satışlarda ise 6 yılda 12 eşit taksitle ödeme yapılacak.

SIRADA MERALAR VAR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hazine’ye ait mera vasfında gözüken ancak mera olmayan, atıl ancak kullanılmayan, ekonomiye kazandırılması gereken tüm arazilere ilişkin düzenlemeleri de Tarım ve Orman Bakanlığıyla süreç içerisinde açıklayacaklarını söyledi. Kurum, “İnşallah 10 günde bir bu kiralama, satış, sertifika gibi işleri de paylaşacağız” dedi.