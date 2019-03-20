Hazine alacakları 18,5 milyar lira

ANKARA (AA) - Hazine alacakları, şubat ayı itibarıyla 18,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 28 Şubat'a kadar olan Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, şubat ayı sonu itibarıyla Hazine alacak stoku 18,5 milyar lira oldu. Alacak stoku içinde en yüksek payı 11,7 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu. Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından toplam 58,4 milyon lira tahsil edildi.

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