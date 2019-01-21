0553 313 94 23

Hazine alacakları 18,5 milyar lira

21 Ocak 2019 Pazartesi 17:51
Hazine alacakları 18,5 milyar lira

ANKARA (AA) - Hazine alacakları, aralık ayı sonu itibarıyla 18,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Aralık 2018 itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, aralık ayı sonu itibarıyla Hazine alacak stoku 18,5 milyar lira oldu. Alacak stoku içinde en yüksek payı 11,7 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarih itibarıyla Hazine alacaklarından toplam 1,6 milyar lira tahsil edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 17:51
  1. Hazine
  2. Hazine ve Maliye Bakanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sarı yeleklilerin gösterileri nedeniyle Fransa'nın büyüme tahmini düşürüldü
    1. Sarı yeleklilerin gösterileri..
    2. Merkezi yönetim brüt borç stoku..
    3. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral..
    4. Ronaldo'nun özel talebine İspanyol..
    5. Mansur Yavaş, Karamollaoğlu'nu ziyaret..
    6. KKTC'de asgari ücret belli oldu!
    7. Jandarmanın İstanbul'daki darbe..
    8. Alman istihbaratı, bir Türk'e emanet!..
    9. "Karadağ bölge istikrarında önemli bir..
    10. Merkezi yönetim brüt borç stoku 1..
    11. Hazine alacakları 18,5 milyar lira
    12. Akıncı Üssü davasında savcının esas..
    13. Aydın'da kamyonet beton bariyere..
    14. CHP MYK toplantısı
    15. KKTC'de asgari ücret brüt 3 bin 150..
    16. Yılmaz Vural'dan 'VAR' açıklaması
    17. MHP, 200 belediye başkan adayını daha..
    18. Bilge Mimar Cansever, TYB'de konuşuldu
    19. Hayvanat bahçesinin "davetsiz..
    20. Sigara içen personele Diyanetten kötü..
    Telefonuna gelen mesaja "Evet' diye cevap verdi, hayatının şokunu yaşadı
    Telefonuna gelen mesaja "Evet' diye cevap verdi, hayatının şokunu yaşadı
    Gündemi sarsan iddia! "Melih Gökçek, AK Parti'den istifa edip MHP'ye katılacak"
    Gündemi sarsan iddia! "Melih Gökçek, AK Parti'den istifa edip MHP'ye katılacak"
    Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek
    Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek
    Türkiye'ye mesaj yollayıp açıkladı: ABD ve AB ülkeleri bize katılmak istiyor
    Türkiye'ye mesaj yollayıp açıkladı: ABD ve AB ülkeleri bize katılmak istiyor
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"

    Günün Karikatürü

    20 Ocak 2019
    CHP'li Tanju Özcan'dan Erdoğan hakkında küstah sözler
    CHP'li Tanju Özcan'dan Erdoğan hakkında küstah sözler
    Kenevir tohumu üretiminde merkez iller belli oldu
    Kenevir tohumu üretiminde merkez iller belli oldu