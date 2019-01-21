Hazine alacakları 18,5 milyar lira

Hazine alacakları 18,5 milyar lira21 Ocak 2019 Pazartesi 17:51
ANKARA (AA) - Hazine alacakları, aralık ayı sonu itibarıyla 18,5 milyar lira olarak gerçekleşti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Aralık 2018 itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, aralık ayı sonu itibarıyla Hazine alacak stoku 18,5 milyar lira oldu. Alacak stoku içinde en yüksek payı 11,7 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.
Söz konusu tarih itibarıyla Hazine alacaklarından toplam 1,6 milyar lira tahsil edildi.
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