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Ekonomi Hazine, 547.2 milyar lira borç servisi yapacak
Ekonomi

Hazine, 547.2 milyar lira borç servisi yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2021’de 547.2 milyar lira borç servisi gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 20:50:00 -
Hazine, 547.2 milyar lira borç servisi yapacak

449 milyar lira iç borç, 98.2 milyar lira dış borç servisi yapılması öngörülüyor. Gelecek sene uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihraçları yoluyla 10 milyar dolar finansman sağlanması hedefleniyor. Yurt dışından alınacak program kredileriyle toplam 10.1 milyar dolar tutarında dış finansman elde edilmesi amaçlanıyor.

2021’de ayrıca 541 milyar lira iç borçlanmaya, 77.6 milyar lira tutarında dış borçlanmaya gidilmesi bekleniyor.

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