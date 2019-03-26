0553 313 94 23

Hazine 4,8 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 4 milyar 789,5 milyon lira borçlandı

26 Mart 2019 Salı 15:27
Hazine 4,8 milyar lira borçlandı

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 4 milyar 789,5 milyon lira borçlandı.

Bakanlık, bugün yaptığı ilk ihalede 2 yıl (504 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İhalede basit faiz yüzde 18,53, bileşik faiz yüzde 19,39 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 61 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 811 milyon lira, net satış 874,4 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 757 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 876 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 700 milyon liralık satış yapıldı.

Gerçekleştirilen ikinci ihalede ise 6 yıl (2324 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede dönemsel faiz yüzde 9,44 olarak belirlendi.

Nominal teklifin 703 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 528 milyon lira, net satış 518,1 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 551 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 440 milyon liralık satış yapıldı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 15:27
  1. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  2. tahvil ihalesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Merdiven boşluğuna düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
    1. Merdiven boşluğuna düşen yaşlı kadın..
    2. ASAT’tan Elmalı ve Korkuteli’ne modern..
    3. Kartal Belediyesi’nden bez torba..
    4. Balkon, teras ve hobi bahçeleri 49 bin..
    5. Elektrik sektöründe 15 yılda 100..
    6. Şehir hastaneleri personel alımı 2019..
    7. İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel..
    8. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, A..
    9. ANALİZ - Kuzey Akım 2: Yeni bir..
    10. Bakan Varank, Siteler esnafını ziyaret..
    11. Boşanmak isteyen eşini çocuklarının..
    12. Rus denizaltısı Çanakkale Boğazı'ndan..
    13. Taraftarları kırmayan Erdoğan talimatı..
    14. Altınbeşik Mağarası yolu yenileniyor
    15. Ziyafet Sofrası’na büyük beğeni
    16. Bursaspor'da Alanyaspor maçı..
    17. Uysal, “Emniyet teşkilatının yüz..
    18. İş-Kur Genel Müdürü Uzunkaya: Güçlü..
    19. Lübnan Müftüsü'nden ABD'nin "Golan..
    20. Togar: “İşçilerimizin belediyede..
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız