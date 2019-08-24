Hazımsızlık nedir? Hazımsızlığa ne iyi gelir? Hazımsızlığa iyi gelen doğal kürler hangileri? Hazımsızlığı önlemenin yöntemleri

Sindirim sistemindeki en kilit bölge midedir. Birçok insanın muhatap olduğu en önemli sağlık sorunu ise hazımsızlıktır. Tıbbi literatürdeki adı ‘Dispepsi’dir. Hazımsızlık sindirim sisteminden kaynaklı olarak yemeklerin iyi öğütülememesi sorunudur.

Düzensiz beslenme hazımsızlığın en önemli nedenidir. Aşırı yemek yeme alışkanlığı da sindirim sistemini olumsuz etkiler. Bağırsak iltihaplanması da hazımsızlığın baş göstermesinde etkindir. Kafein, acı, karbonhidrat da hazımsızlığı artırıyor.

HAZIMSIZLIĞA İYİ GELEN DOĞAL KÜRLER

Yemek sonrası hazımsızlık problemi yaşıyorsanız yarım yemek kaşığı karbonatı bir bardak suya atın ve için.

Beslenme sonrası şişliği ve ani krampları gidermek için bir parça zencefili kaynamış suyun içine atın. Bir miktar bekledikten sonra 6 damla kadar limon sıkın ve için.

10 yaprak naneyi 20 dakika kadar kaynatın. Kaynattığınız karışımın içine yarım çay kaşığı tuz ile 5 damla limon sıkın ve için.

250 gram nohutu 8 bardak suyla kaynatın. Daha sonra bu nohut suyunu yemeklerden sonra için.

Anason bitkisini 10 dakika kaynatın. Akabinde 5 damla limon sıkın. Bir adet de tarçın ekleyin. Karışımı 15 dakika kadar demletin. Sonra günde bir bardak olarak için.

HAZIMSIZLIĞI ÖNLEMENİN YÖNTEMLERİ

Düzenli beslenmeye özen gösterin.

Kafeini azaltın. Alkol ve sigaradan uzak durun.

Yemek esnasında konuşmamaya özen gösterin. Böylece mideniz hava almayacaktır.

Gece yemek yemeyin.

Aşırı baharatlı ve yağlı yiyeceklerden uzak durun.