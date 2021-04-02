Hazımsızlığı dışa vurdu! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye hakkında skandal sözler

Yunanistan Genelkurmay Başkanı General Konstantinos Floros, Amerikan-Yunan Enstitüsü tarafından düzenlenen online bir etkinlikte konuştu. Floros, "Geçen yıldan beri, ABD'nin bizi farklı bir perspektiften dinlediğini söylemekten mutluluk duyuyorum" dedi.

Floros, “Türkiye'nin bölgeye istikrarsızlık getiren bir provokatör gibi davrandığını söylediğimizde, ne söylemek istediğimizi artık çok daha net anlıyorlar. ABD de dahil olmak üzere bölgedeki herkes istikrar ve barışla çok ilgileniyor ve tek baş belası Türkiye” şeklinde skandal ifadeler kullandı.

“ABD'nin bu davranışı çok açık ve bizim açımızdan son yılların en büyük avantajı Türkiye ile ilgili bu şikayetler konusunda yalnız hissetmememiz'' diyen Floros, ''Artık Türkiye'yi protesto eden birçok ülke var" iddiasında bulundu.