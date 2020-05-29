Hazımsızlar kalem oynattı! 'Öğretmenlere Cuma Namazı'nda zorunlu görev'

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

Koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecini yaşayan Türkiye'de salgın sebebi ile geçici olarak ibadete kapatılan camiler bugün kılınan Cuma Namazı ile yeniden cemaate açıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kılınan Cuma Namazı'nda Sosyal Destek Vefa Grupları da kurallara uyulması noktasında cemaate yardımcı oldu.





'Öğretmenler zorunlu Cuma Namazı görevi' yalanı!

Camilerin açılmasına bir gün kala ise sol medya tarafından servis edilen 'Öğretmenlere zorunlu Cuma Namazı görevi' başlıklı haberlerin yalan olduğu ortaya çıktı. Yeniakit.com.tr'ye konuşan Çankaya Müftüsü Ali Gülden, Sosyal Destek Vefa Grubu arasında polis, jandarma, bekçi gibi kamu personellerinin bulunmasının çarpıtılarak öğretmenlerin zorunlu olarak görevlendirildiği yalanına ilişkin açıklamada bulundu.

'Sosyal Destek Vefa gruplarımızın yardımını aldık'

Sosyal Destek Vefa Gruplarının da Cuma Namazı'nda cemaate yardımcı olduğunu hatırlatan Müftü Gülden, "Çankaya Kaymakamlığımız bünyesinde sokağa çıkma yasağı uygulanan büyüklerimize katkı sunan Sosyal Destek Vefa gruplarımız var. Bu gruplar 81 ildeki tüm kaymakamlıklarla valiliklerin bünyesinde de mevcut. Mevcut gruplarımızdan da kılınan ilk Cuma Namazı'nda destek aldık. Sosyal Destek Vefa gruplarımız vatandaşlarımıza; dezenfektan sunmak, maske dağıtmak ve yönlendirme yapmak üzere yardımcı oldu." dedi

Müftü Ali Gülden, sözlerine şöyle devam etti:

"Öncelikle Cuma Namazı kılınmayacak camilerimizin görevlilerini Cuma Namazı'nın kılınacağı camilerde görevlendirdik. Hali hazırda zaten Sosyal Destek Vefa gruplarımız da görevlendirildi. Tüm bu personelimize rağmen eksik kalınan noktalarda da cami derneklerimiz ve gençlik gruplarımızdan destek aldık."