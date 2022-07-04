Hazımsız Yunanistan'dan "sıcak yaz" küstahlığı! "Türkiye'ye bağlı"

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Komisyonu'nun Ege'deki Türk sahillerinin reklamını yapan Türkiye'nin, "Turkegean (Türk Egesi)" isim hakkı başvurusunu kabul etmesi Yunanları adeta çileden çıkardı.

Türkiye'nin elde ettiği kazanımlar iyice Yunanistan'ı paniğe sürüklerken Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias yine Türkiye düşmanlığına yöneldi. Proto Thema gazetesine konuşan Dendias, Türkiye'nin NATO'da bir şey kazanmadığını iddia etti. Anlaşmanın hukuki bir bağlayıcılığının olmadığını savundu.

Öte yandan Türk uçaklarının Yunan adaları üzerinde uçtuğunu iddia eden Dendias bu durumun Türk revizyonizminin tehlikeli ideolojisine hizmet eden kışkırtıcı bir davranış olduğunu dile getirdi.

Türkiye ile Yunanistan arasında gerilime neden olan 23 Ada'nın statüsü Lozan 1923 Lozan Anlaşması ve 1947 Paris Antlaşması ile belirlenmiş ve bu adalara gayri askeri statü verilmişti. Bu anlaşmaları görmezden gelen Dendias "Yunanistan'ın tutumları Uluslararası Hukuka, uluslararası anlaşmalara, Birleşmiş Milletler Sözleşmesine, devletlerin toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini koruma temel hakkına dayanmaktadır." dedi.

Ege'de 'sıcak yaz' yaşanıp yaşanmayacağı, sorusuna ise "Türkiye'nin tavrına bağlı. Umarım yaşamayız" yanıtını verdi.

Türkiye'ye yönelik skandal sözlerini, "Türkiye'de iktidar, muhalefet ve çeşitli analistler, Yunanistan'a kim daha çok sözlü saldırıda bulunma yarışına girdi." ifadelerini kullandı. Dendias Türkiye'nin Hukuki açıdan dayanaksız, tarihi bilgiden yoksun ve mantıksız taleplerle, Yunanistan'a saldırdığını iddia etti.