Hazımsız CHP'liler akıllanmıyor! Hükümete bir darbe tehdidi daha

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, katıldığı programda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu olan 1923'den AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'ye kadar geçen 79 yılı değerlendirdi. CHP'lilerin son günlerde hükümete yönelik tehditlerine bir yenisini daha ekleyen Muharrem Erkek şunları söyledi:

"Türkiye'de bakın bir örnek vereyim. Türkiye'de 1923. Cumhuriyetimizin kurulduğu yıl 2002. Tüm hükümetlerin, Atatürk hükümeti, İnönü Hükümeti, Menderes Hükümeti, Demirel, Özal, Ecevit kim olursa olsun. 79 yıl di mi? 1923 2002. 79 yılda toplam harcanan para 713 milyar dolar. 713 milyar dolar. Ki; 29 dünya büyük krizi var. 2. Dünya Savaşı var. Darbeler, krizler var oğlu var. Bunlar hep oldu zaten. Yarın da olacak."

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da, iktidarın ülkeyi hiç iyi bir yere götürmediğini iddia ederek, "Bu da önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde.. Bu ülkenin gerçekten halkın gözü açıldı" demişti.

Kaftancıoğlu, "İktidar değişikliği değil bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum ve böyle olacaktır" iddiasında bulunmuştu.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel de, darbe imalı şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Saray rejiminin, saray düzeninin sonu geliyor. O son bu Atatürk'ün kemiklerini sızlatacak bütün bu atamaları.. Bütün bu liyakatsizliklerin de sonunu getirecek. Herkes şunu bilsin bütün devlet memurları. Görevini devlet memuru gibi yapan devlet memurları… Hangi ülkeye hizmet ettiğini bilen çok değerli bürokratlar hiç korkmasınlar. Türkiye Cumhuriyeti devleti gelir, saat gibi işlemeye başlar. O saatin en kıymetli çarkları siz olursunuz. Eğer koltuğunuza liyakatle oturdunuz, devletinize sadakatle çalışıyorsanız."

Muharrem Erkek, daha önce yaptığı, "Dünyada melez demokrasi sınıfındayız. Türkiye'de demokrasi askıya alınmış. Birinci önceliğimiz, birinci sınıf demokrasi ki bu seçim bildirgemizde de var. Suriye ve Irak'tan bahsedildi. Biz kardeşsek, sınırımızda başkası olacağına PYD olsun. Bizce hiç bir sakıncası yok" açıklamasıyla biliniyordu.