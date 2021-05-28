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Gündem Hazımsız Almanlardan Taksim Camii provokasyonu!
Gündem

Hazımsız Almanlardan Taksim Camii provokasyonu!

Yıllardır bölgede yaşayan vatandaşlar ve çalışan esnaf için büyük ihtiyaç olan Taksim Camii bugün ibadete açılıyor. Taksim’de cami eksikliği nedeniyle her hafta yüzlerce kişinin sokak ortasında namaz kılmak zorunda kaldığını görmezden gelen Alman basını rezil bir habere imza attı. Haberde caminin ihtiyaç için değil ideolojik sebeplerle yapıldığı ileri sürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 13:05:00 -
Hazımsız Almanlardan Taksim Camii provokasyonu!

19 Ocak 1994 yılında henüz İstanbul belediye başkanı seçilmemiş olan Recep Tayyip Erdoğan, seçim kampanyası sırasında gazetecilere Taksim Camii’ni nereye inşa edeceklerini gösterip, bilgiler verirken söylediği "İnşallah buranın temelini atmak bize nasıp olur" ifadelerini kullanmıştı. Bir dönem tartışmalara neden olan Taksim’e cami projesini Erdoğan, hem başbakanlığında hem de cumhurbaşkanlığında gündeme taşıdı. Temeli 2017 yılında atılan Taksim Camii, bugün ibatede açılıyor.

Yeni Şafak'ın aktardığına göre, daha önce Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasından rahatsızlık duyan Alman basını, Taksim Camii için de provokatif ifadelerin yer aldığı bir habere imza attı. Alman medya kuruluşu Deutsche Welle “Siyasal iktidarın yeni sembolü: Taksim Camii” başlıklı haberinde Türkiye tarihinde uzun süredir tartışılan ve yapımına karşı çıkan çok sayıda mahkeme kararı bulunan camiinin ibadete açılacağına yer verdi.

Haberde, “Taksim'e cami yapılmasındaki asıl motivasyonun, Osmanlı'nın ihyasından çok AK Parti’nin bir türlü elde edemediği fikri ve kültürel iktidar gösterisiyle ilişkili olduğu görüşünde.” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Taksim'e cami projesinin, toplumun duyduğu ihtiyaçtan kaynaklanıp kaynaklanmadığının tartışmalı olduğu, tamamen ideolojik ve siyasal bir projeye imza atıldığı iddia edildi.

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Yorumlar

saffet

Avrupa ile aramızdaki fark Almanlar ideoloji bizler Allah korkusu var diye düşünüyorum
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Hasan

Kimin taksimde camiye ihtiyaci vardi acaba?
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