Hazar Denizi'ndeki büyük patlamanın ardından Azerbaycan'dan açıklama
Hazar Denizi'ndeki büyük patlamaya ilişkin Azerbaycan'dan açıklama yapıldı.
Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) tarafından yapılan açıklamada, Hazar Denizi’ndeki söz konusu patlamanın Ümid doğal gaz sahasından 10-12 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği bildirildi.
Açıklamada, ”SOCAR'ın doğrudan kontrolü altındaki açık deniz platformları ve endüstriyel tesislerde herhangi bir kaza yaşanmadı ve çalışmalar normal seyrinde devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.