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Dünya Hazar Denizi'nde şiddetli patlama!
Dünya

Hazar Denizi'nde şiddetli patlama!

Hazar Denizi'nde büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-04 22:02:00 - 2021-07-04 22:24:08
Hazar Denizi'nde şiddetli patlama!

Hazar Denizi'nde büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

SOCAR'dan açıklama geldi

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) tarafından yapılan açıklamada, Hazar Denizi’ndeki söz konusu patlamanın Ümid doğal gaz sahasından 10-12 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirtilerek, "SOCAR'ın doğrudan kontrolü altındaki açık deniz platformları ve endüstriyel tesislerde herhangi bir kaza yaşanmadı ve çalışmalar normal seyrinde devam ediyor" denildi.

 

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