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Gündem Hazar Denizi’nde patlama
Gündem

Hazar Denizi’nde patlama

Hazar Denizi'nde bilinmeyen bir nedenle büyük bir patlama meydana geldiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-04 22:20:00 -
Hazar Denizi’nde patlama

Hazar Denizi'nde büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

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