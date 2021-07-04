Hazar Denizi’nde patlama
Hazar Denizi'nde bilinmeyen bir nedenle büyük bir patlama meydana geldiği belirtildi.
Hazar Denizi'nde büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.
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Hazar Denizi'nde bilinmeyen bir nedenle büyük bir patlama meydana geldiği belirtildi.
Hazar Denizi'nde büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.
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