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Yaşam Hayvanseverliği delilik boyutuna taşıdı! Kuduz köpekleri karantinadan kaçırdı
Yaşam

Hayvanseverliği delilik boyutuna taşıdı! Kuduz köpekleri karantinadan kaçırdı

Yeniakit Publisher
2024-06-10 00:30:00 -

Şanlıurfa'da kuduz karantinası ilan edilmiş bölgeden kuduz köpekleri toplayıp Ankara'ya getirdiğini söyleyen bir kişi iyi bir şey yapmış gibi sosyal medyadan video bile yayınladı.

Sosyal medyada 'kopekvelisiii' isimli bir hesaptan paylaşım yapan Buket Özgünlü, Şanlıurfa'da kuduz karantinası ilan edilmiş bir bölgeden 35 köpeği kaçırıp Ankara'ya götürdüğünü söyledi.

Kuduz tanısı koyulan köpeklerin kötü şartlar altında yaşadığını iddia eden kadın, Şanlıurfa'nın başka bir ilçesine geçerek orada köpekleri toplamaya devam edeceğini söyledi.

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