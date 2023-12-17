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Sosyal Medya Hayvanseverleri ayağa kaldıran canilik Tavşanı yılanına boğdurttu
Sosyal Medya

Hayvanseverleri ayağa kaldıran canilik Tavşanı yılanına boğdurttu

Yeniakit Publisher
2023-12-17 08:53:00 -

Hayvanseverleri ayağa kaldıran bir görüntü sosyal medyada paylaşıldı.

U. O. isimli bir şahsın evinde beslediği yılanlara tavşan, kedi, kuş gibi hayvanları boğdurttuğu ortaya çıktı.

Paylaşılan görüntülerde evin içerisindeki koltuğun üzerinde duran yılana tavşanı veren U. O.’nun beslediği yılan, tavşan koltuğa bırakılır bırakılmaz boğuyor.

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