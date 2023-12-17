Hayvanseverleri ayağa kaldıran canilik Tavşanı yılanına boğdurttu
Hayvanseverleri ayağa kaldıran bir görüntü sosyal medyada paylaşıldı.
U. O. isimli bir şahsın evinde beslediği yılanlara tavşan, kedi, kuş gibi hayvanları boğdurttuğu ortaya çıktı.
Paylaşılan görüntülerde evin içerisindeki koltuğun üzerinde duran yılana tavşanı veren U. O.’nun beslediği yılan, tavşan koltuğa bırakılır bırakılmaz boğuyor.
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