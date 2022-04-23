  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Hayvanseverler var da insansevenler nerede? Gülşen güvenlikçiyi eşek gibi kullandı
Medya

Hayvanseverler var da insansevenler nerede? Gülşen güvenlikçiyi eşek gibi kullandı

Son dönemde yaptığı rezilliklerle konuşulan Gülşen, son olarak İzmir'de verdiği konserinde bir güvenlik görevlisini adeta eşek gibi kullandı. Gündem olmak için güvenlik görevlisinin tepesine çıkarak şarkı söyleyen Gülşen'in bu hareketi "Hayvanseverler var da insansevenler nerede?" dedirtti.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 15:13:00 - 2022-04-23 15:54:46

Ahlaksız giyimiyle vücudunu sahnede teşhir eden Gülşen, yine rezalet bir görüntü gündeme geldi. Dün akşam İzmir'de sözde konser veren Gülşen, bir güvenlik görevlisinin omzuna oturarak seyircilerin arasında dolaşıp şarkılarını zırvaladı.

Güvenlik görevlisini adeta eşek gibi kullanan Gülşen'in bu rezil hareketine karşı sessizlik, "Hayvanseverler var da insansevenler nerede?" dedirtti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay