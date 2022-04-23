Hayvanseverler var da insansevenler nerede? Gülşen güvenlikçiyi eşek gibi kullandı

Son dönemde yaptığı rezilliklerle konuşulan Gülşen, son olarak İzmir'de verdiği konserinde bir güvenlik görevlisini adeta eşek gibi kullandı. Gündem olmak için güvenlik görevlisinin tepesine çıkarak şarkı söyleyen Gülşen'in bu hareketi "Hayvanseverler var da insansevenler nerede?" dedirtti.