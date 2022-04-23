Hayvanseverler var da insansevenler nerede? Gülşen güvenlikçiyi eşek gibi kullandı
Son dönemde yaptığı rezilliklerle konuşulan Gülşen, son olarak İzmir'de verdiği konserinde bir güvenlik görevlisini adeta eşek gibi kullandı. Gündem olmak için güvenlik görevlisinin tepesine çıkarak şarkı söyleyen Gülşen'in bu hareketi "Hayvanseverler var da insansevenler nerede?" dedirtti.
Ahlaksız giyimiyle vücudunu sahnede teşhir eden Gülşen, yine rezalet bir görüntü gündeme geldi. Dün akşam İzmir'de sözde konser veren Gülşen, bir güvenlik görevlisinin omzuna oturarak seyircilerin arasında dolaşıp şarkılarını zırvaladı.
Güvenlik görevlisini adeta eşek gibi kullanan Gülşen'in bu rezil hareketine karşı sessizlik, "Hayvanseverler var da insansevenler nerede?" dedirtti.