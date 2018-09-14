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Hayvansal üretim istatistikleri belli oldu

Türkiye'de büyükbaş sayısı, haziran sonu itibarıyla 17 milyon 338 bin olarak açıklandı.

14 Eylül 2018 Cuma 11:09
Hayvansal üretim istatistikleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin hayvansalüretim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, büyükbaş sayısı haziran sonu itibarıyla 17 milyon 338 bin, küçükbaş sayısı 47 milyon 362 bin oldu. Söz konusu dönemde koyun sayısı 36 milyon 177 bin, keçi sayısı da 11 milyon 185 bin olarak tespit edildi.

Kümes hayvanı sayısı ise 346 milyon oldu. Et tavuğu sayısı, haziran sonu itibarıyla 219 milyon 257 bin, yumurta tavuğu sayısı 121 milyon 115 bin olarak belirlendi. Hindi sayısı 4 milyon 232 bin, ördek sayısı 524 bin, kaz sayısı da 1 milyon bin olarak gerçekleşti.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 11:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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