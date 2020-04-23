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Yerel

Hayvanlarını otlatırken üstüne yıldırım düştü! Batman'da feci ölüm

Batman'ın Sason ilçesinde hayvanlarını otlatan 43 yaşındaki Şirin Çelik üzerine yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

2020-04-23 09:58:00 -
Hayvanlarını otlatırken üstüne yıldırım düştü! Batman'da feci ölüm

Batman’ın Sason ilçesinde, Şirin Çelik (43), hayvanlarını otlattığı sırada üzerine yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam Sason ilçesine bağlı Gençler köyünde meydana geldi. 9 çocuk babası Şirin Çelik'in üzerine hayvanlarını otlattığı sırada yıldırım düştü. Ailesinin haber vermesi üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Çelik, ambulansla Sason Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

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