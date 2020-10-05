  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hayvanları Koruma Günü'nde tüfekle vurulan köpek barınakta tedaviye alındı
Aktüel

Hayvanları Koruma Günü'nde tüfekle vurulan köpek barınakta tedaviye alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 16:09:49 -
Hayvanları Koruma Günü'nde tüfekle vurulan köpek barınakta tedaviye alındı

SİVAS (AA) - Sivas'ta tüfekle vurulan köpek, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde, Sivas-Kayseri kara yolu Taşlıdere mevkisinde kimliği belirsiz kişi, yanına çağırdığı köpeği tüfekle boyun ve göğsünden yaralayıp kaçtı.

Yaralı köpek, ihbar üzerine olay yerine gelen Sivas Belediyesi ekiplerince hayvan ambulansıyla Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi'ne götürüldü.

Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla merkeze gelen Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de köpeğin durumuyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Vali Ayhan, olayla ilgili görüntüleri sosyal medyada izlediğini, sorumluların yakalanması için talimat verdiğini belirtti.

- Sokak hayvanları için hazırlanan proje tanıtıldı

Gün dolayısıyla, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi'nde düzenlenen programda da konuşan Ayhan, "Bizim 'bir canlıyı öldürmek kainatı öldürmektir' anlayışında olmamız gerekir. Belediyemizin, diğer hayvan hakları dernekleriyle çalışarak böyle modern bir ortamı kentimize kazandırması takdire şayandır." diye konuştu.

Başkan Bilgin de "Özellikle pandemi sürecinde çok değerli dernek temsilcilerimiz ve hayvansever dostlarımızla şehrimizin birçok noktasına yem ve su bıraktık." dedi.

Programın sonunda, belediye ve hayvan hakları derneklerinin iş birliğiyle hazırlanan, kısırlaştırma ve rehabilitasyonu tamamlanan sokak hayvanlarının doğaya bırakılmasını amaçlayan proje tanıtıldı.

Bu çerçevede, hayvan barınağında aşılama, kısırlaştırma ve bakımı tamamlanan sokak hayvanlarının boynuna "ben sahipsiz değilim" yazılı sarı tasmalar takılacak.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koç’a FETÖ kıyağı
Siyaset

Koç’a FETÖ kıyağı

Namaz kılmak için işten atılan işçi yerine Koç şirketi lehine karar verilen davada FETÖ izi çıktı. 2015 yılında Koç Holding’e bağlı Gebze Ar..
Meteoroloji'den tüm yurda uyarı üstüne uyarı: Sarı kod, sağanak, toz fırtınası
Yaşam

Meteoroloji'den tüm yurda uyarı üstüne uyarı: Sarı kod, sağanak, toz fırtınası

Bugün, Rize il geneli ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıklayan Meteoroloji Genel Müdür..
HDP’li insan kaçakçısı yakalandı
Gündem

HDP’li insan kaçakçısı yakalandı

Van’da minibüste 2’si havasızlık ve sıkışmadan dolayı ölmüş 72 sığınmacı yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden birinin Özal..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay